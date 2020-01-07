Фото «Мистического пейзажа» в Instagram Дрозденко стремительно набирает лайки

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко опубликовал в соцсети фото Ладоги. На снимке запечатлен причал у крепости на острове Ореховый.

На фотографии видно, что переправу заволокло сильным туманом. В комментариях пользователи пишут, что серые тона, в которых получился снимок, напоминают им Северную столицу.

«Мистический пейзаж», — написал губернатор в социальной сети.

Дрозденко также отметил, что регион восстанавливает речной туризм и в сезон пассажирские теплоходы принимают пять новых причалов.

За сутки пост собрал более тысячи «лайков».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Рождеством.