Фото «Мистического пейзажа» в Instagram Дрозденко стремительно набирает лайки

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко опубликовал в соцсети фото Ладоги. На снимке запечатлен причал у крепости на острове Ореховый.
На фотографии видно, что переправу заволокло сильным туманом. В комментариях пользователи пишут, что серые тона, в которых получился снимок, напоминают им Северную столицу.
«Мистический пейзаж», — написал губернатор в социальной сети.
Дрозденко также отметил, что регион восстанавливает речной туризм и в сезон пассажирские теплоходы принимают пять новых причалов.
За сутки пост собрал более тысячи «лайков».
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Рождеством.