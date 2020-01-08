Скоростной режим по всей трассе М-11 повысят до 130 км/ч

Скоростной режим на всех участках трассы М-11, соединяющей Москву и Петербург, планируется повысить до 130 километров в час уже весной 2020 года.

О намерении государственной компании «Автодор» заявил председатель её правления Вячеслав Петушенко, сообщила «Вечерняя Москва».

Сейчас скоростной режим на платных участках магистрали составляет 110 километров в час, за исключением пути в обход Вышнего Волочка, где разрешенная скорость до 130 километров в час.

Напомним, 27 ноября состоялось открытие скоростной платной трассы М-11. В церемонии открытия трассы принял участие Владимир Путин. Скоростная трасса протяженностью в 669 км соединит МКАД и петербургский КАД. Проезд по такой дороге будет стоить от 1331 до 2020 рублей, а время в пути займет от 5 до 6 часов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рост числа проездов по платной скоростной трассе М-11 «Москва — Петербург» ожидается в два с половиной раза в текущем году — до 11,5 млн, сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».