Граждане Ирака пострадали при атаке на американскую базу

Граждане Ирака пострадали при атаке на американскую базу
Точное число пострадавших и их состояние не уточняется. Фото: Pixabay

В результате ракетного удара по военной базе США пострадали граждане Ирака. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в иракской службе безопасности.

Точное число пострадавших и их состояние не уточняется.

Ракетный удар пришелся на американский объект в окрестностях города Эрбиль на севере Ирака и базу Айн аль-Асад на западе. Всего, по предварительным данным, было выпущено порядка девяти ракет.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Напомним, Касем Сулеймани погиб 3 января в ходе спецоперации в результате удара ВВС США в Багдаде. Генерал занимал пост командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что парламент Ирана принял законопроект, согласно которому все военные Соединенных Штатов, а также Пентагон признаются террористами и террористическими организациями. Документ приняли единогласно.

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