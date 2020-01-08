Названо условие Ирана для прекращения ударов по базам США

Иран готов больше не наносить удары по объектам США, если те в свою очередь не будут отвечать на сегодняшние ракетные удары в Ираке.

«Но если будет ответ со стороны США, то Иран атакует все американские базы в регионе», — сказал в эфире NBC News. корреспондент в Тегеране.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял ответственность за ракетный удар по авиабазе Айн ась-Асад в Ираке, на которой дислоцируются войска США. Ракетный удар был нанесен в качестве ответа на убийство генерала Касема Сулеймани, сообщает телеканал Press TV. Всего, по предварительным данным, было выпущено порядка девяти ракет. Сведения о жертвах и масштабах разрушения не поступали. Известно, что удар пришелся на американский объект в окрестностях города Эрбиль на севере Ирака и базу Айн аль-Асад на западе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 3 января в результате ракетного удара США погиб глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Похороны его должны были состояться 7 января. Однако из-за количества желающих проситься с генералом церемонию решено перенести. Во время церемонии прощания возникла давка, которая привела к гибели 56 человек.