Число погибших в давке во время прощания с Сулеймани достигло 56

Число погибших в давке во время прощания с Сулеймани достигло 56
Касем Сулеймани. Фото: Википедия

В иранской провинции Керман возросло число погибших в давке в ходе церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани. Количество жертв достигло 56.

Среди них 35 мужчин и 21 женщина, сообщает телерадиокорпорация IRIB со ссылкой на Организацию экстренной медицинской помощи ИРИ.

Всего в давке пострадали 213 человек. Из них 67 продолжают оставаться под наблюдениями врачей. Состояние восьми человек оценивается как критическое.

Тело Сулеймани утром 7 января доставили в Керман. Из-за большого количества желающих попрощаться с генералом церемонию погребения решено перенести. Новая дата похорон не сообщается.

Касем Сулеймани погиб 3 января в ходе спецоперации в результате удара ВВС США в Багдаде. Генерал занимал пост командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

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Число погибших в давке во время прощания с Сулеймани достигло 56
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