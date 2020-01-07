Число погибших в давке во время прощания с Сулеймани достигло 56

В иранской провинции Керман возросло число погибших в давке в ходе церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани. Количество жертв достигло 56.

Среди них 35 мужчин и 21 женщина, сообщает телерадиокорпорация IRIB со ссылкой на Организацию экстренной медицинской помощи ИРИ.

Всего в давке пострадали 213 человек. Из них 67 продолжают оставаться под наблюдениями врачей. Состояние восьми человек оценивается как критическое.

Тело Сулеймани утром 7 января доставили в Керман. Из-за большого количества желающих попрощаться с генералом церемонию погребения решено перенести. Новая дата похорон не сообщается.

Касем Сулеймани погиб 3 января в ходе спецоперации в результате удара ВВС США в Багдаде. Генерал занимал пост командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.