В Иране по приказу Трампа убили высокопоставленного генерала Сулеймани

Американские военные нанесли ракетный удар по автомобилю, в котором находился Сулеймани. Позже Пентагон подтвердил его гибель и тот факт, что это было указание президента США.
Инцидент произошел утром 3 января в Иране. Минобороны Америки утверждает, что спецоперация проводилась с целью предотвращения нападения с иранской стороны. Кроме того, погибшего Сулеймани обвинили разработке планов нападения на американских дипломатов и военных в Ираке.
Трамп также подчеркивает, что Сулеймани был причастен к смерти тысяч американцев, правда, не уточняя деталей. Тегеран, в свою очередь, не скрывает, что намерен мстить за случившееся. Сулеймани являлся главой спецподразделения «Кудс», части Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что в Санкт-Петербурге откроется генеральное консульство Австрийской Республики.