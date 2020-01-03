В Иране по приказу Трампа убили высокопоставленного генерала Сулеймани

В апреле 2019 года власти США включили КСИР, возглавляемый Сулеймани, в список иностранных террористических организаций. Это первый в случай санкций против иностранного правительства. Фото: Wikipedia

В апреле 2019 года власти США включили КСИР, возглавляемый Сулеймани, в список иностранных террористических организаций. Это первый в случай санкций против иностранного правительства. Фото: Wikipedia

Американские военные нанесли ракетный удар по автомобилю, в котором находился Сулеймани. Позже Пентагон подтвердил его гибель и тот факт, что это было указание президента США.

Инцидент произошел утром 3 января в Иране. Минобороны Америки утверждает, что спецоперация проводилась с целью предотвращения нападения с иранской стороны. Кроме того, погибшего Сулеймани обвинили разработке планов нападения на американских дипломатов и военных в Ираке.

Трамп также подчеркивает, что Сулеймани был причастен к смерти тысяч американцев, правда, не уточняя деталей. Тегеран, в свою очередь, не скрывает, что намерен мстить за случившееся. Сулеймани являлся главой спецподразделения «Кудс», части Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что в Санкт-Петербурге откроется генеральное консульство Австрийской Республики.