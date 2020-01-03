В Иране по приказу Трампа убили высокопоставленного генерала Сулеймани

В Иране по приказу Трампа убили высокопоставленного генерала Сулеймани
В апреле 2019 года власти США включили КСИР, возглавляемый Сулеймани, в список иностранных террористических организаций. Это первый в случай санкций против иностранного правительства. Фото: Wikipedia

Американские военные нанесли ракетный удар по автомобилю, в котором находился Сулеймани. Позже Пентагон подтвердил его гибель и тот факт, что это было указание президента США.

Инцидент произошел утром 3 января в Иране. Минобороны Америки утверждает, что спецоперация проводилась с целью предотвращения нападения с иранской стороны. Кроме того, погибшего Сулеймани обвинили разработке планов нападения на американских дипломатов и военных в Ираке.

Трамп также подчеркивает, что Сулеймани был причастен к смерти тысяч американцев, правда, не уточняя деталей. Тегеран, в свою очередь, не скрывает, что намерен мстить за случившееся. Сулеймани являлся главой спецподразделения «Кудс», части Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что в Санкт-Петербурге откроется генеральное консульство Австрийской Республики.

генерал сулеймани дональд трамп иран США убийство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За прошедший год фильмы Disney собрали более $10 млрд
«Ленинград» воссоединится, чтобы выступить на калифорнийском ...
В лобовом столкновении возле Киришей погибли мужчина и ребенок
Петербуржцев спасли от 120 тонн мандаринов с личинками мух
В Иране по приказу Трампа убили высокопоставленного генерала Сулеймани
В Петербурге появится генеральное консульство Австрии
Упавший на Боровую человек, объятый огнем, оставил после себя бутылку водки ...
В Русском музее и Эрмитаже выстроились огромные очереди