Все пассажиры рухнувшего возле аэропорта Тегерана украинского лайнера погибли

Все люди на борту рухнувшего в Иране украинского лайнера погибли — Рейтер со ссылкой на иранское ТВ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой н на иранское ТВ.

Украинский лайнер со 180 пассажирами рухнул у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни, сообщает агентство Tasnim. По предварительной информации, причиной падения стали технические неполадки. По данным Flightradar, самолет разбился почти сразу после взлета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту Пулково задержали вылет семи рейсов. Так, в Сочи пассажиры авиакомпании Red Wings отправятся с 15-часовой задержкой. Отправление в Симферополь той же компании задержали на два часа.