Против американских бойскаутов подали иск о сексуальном насилии

В Вашингтоне в отношении «Бойскаутов Америки» подан иск о сексуальном насилии. Он может стать началом серии подобных судов.

Команда юристов обратилась в федеральный суд в Вашингтоне, округ Колумбия, пишет AmericaRu.com. Заявление подано от имени восьми бывший бойскаутов. Примечательно, что все они живут в штатах, где законы об исковой давности не позволяют им предъявлять иск. По предварительным данным, насилие произошло десятки лет назад.

Адвокаты подчеркивают, что федеральный суд в Вашингтоне — подходящая площадка для данного судебного процесса, поскольку бойскауты были включены в него в 1910 году и получили статус от Конгресса в 1916-м.

О возможном сексуальном насилии в «Бойскаутах Америки» (одной из крупшейших и старейших молодежных организаций в США) стало известно на волне движения #MeToo. Утверждается, что в рядах бойскаутов состояли педофилы. Они, якобы, совершали сексуальные надругательства в отношении мальчиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге курьера обвинили в попытке изнасиловать заказчицу.