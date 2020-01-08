Брэд Питт сравнил себя с мусорным ведром

Брэд Питт сравнил себя с мусорным ведром
Брэд Питт. Фото: Википедия

Голливудский актер Брэд Питт назвал свою личную жизнь катастрофой. В одном из последних интервью он сравнил себя с мусорным ведром.

Новоиспеченный обладатель «Золотого глобуса» Брэд Питт вместе с коллегой по фильму «Однажды в… Голливуде» Леонардо Дикаприо принял участие в записи подкаста WTF. Единственный раз, когда разговор зашел о личной жизни, актер не без самоиронии отшутился.

«Я просто, как мусорное ведро. Не знаю, почему. Наверное, из-за катастрофы в моей личной жизни», — сказал Питт.

В апреле 2019 года Брэд Питт официально развелся с актрисой Анджелиной Джоли. Вместе они были с 2005-2006 годов и воспитывали в браке шестерых детей. До этого Питт был женат на звезде «Друзей» и «Утреннего Шоу» Дженнифер Энистон. По слухам, причиной расставания стал роман актера с Джоли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фильм «Однажды в… Голливуде» взял три «Золотых глобуса». Брэд Питт получил награду как исполнитель роли второго плана.

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