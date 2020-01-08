Создатели «Аватара» раскрыли подробности нового фильма

Создатели &#171;Аватара&#187; раскрыли подробности нового фильма
"Аватар-2". Фото: youtube.com

Режиссер «Аватара» Джеймс Кэмерон раскрыл подробности нового фильма известной франшизы.

Создатели сиквела «Аватар-2» опубликовали кадры из киноленты в официальном Twitter кинофраншизы. Джунгли, увиденные в первой части, сменятся морем. Действие будет происходить в новых частях света планеты Пандора.

«Аватар-2». Фото: twitter.com/officialavatar

Как сообщает NEWSru.com, режиссер запланировал 3 продолжения фильма. Премьеру новой картины ожидают в декабре следующего года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о переносе «Аватара-2» на 2021 год. Изначально премьера планировалась зимой 2020 года.

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