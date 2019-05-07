Вторую часть «Аватара» покажут уже в 2021 году

Изначально The Walt Disney хотели представить вторую часть «Аватара» уже в следующем году.

Ранее сообщалось, что сверхуспешный фильм американского режиссера Джеймса Кэмерона покажут уже зимой 2020 года.

В кинотеатрах «Аватар» 2 зрители смогут увидеть вторую 17 декабря 2021 года сообщает Variety.

Теперь премьеры всех последующих частей также перенесутся. Фанаты увидят третью часть фильма не в 2021, как планировалось до этого, а в 2023 году. Четвертую часть кино-эпопеи продемонстрируют поклонникам на больших экранах также с задержкой — его покажут на год позже — в 2025.

Перенос показов на целый год связан с передачей авторских прав на фильмы от корпорации 21st Century Fox к Disney. Новый обладатель правами позже займется продюсированием и съемками новых частей легендарных кинокартин «Люди-Икс» и «Симпсоны».

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Союзмультфильм» рассказал как создавался Чебурашка.