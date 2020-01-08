Оксана Воеводина откровенно рассказала о жизни после разрыва с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина впервые рассказала о жизни после разрыва с экс-королем Малайзии. На такое откровение она решилась впервые в новом году.

Воеводина рассказала на своей страничке в Instagram, что наслаждается материнством. Она отметила, что «наконец-то оценила вкус свободы» и рада, что ее никто не контролирует.

«Год назад я думала, что не выживу с ребенком внутри», — призналась 27-летняя брюнетка.

Мать семимесячного мальчика подчеркнула, что радуется новой жизни, ведь теперь, по словам Воеводиной, она может жить так, как ей хочется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что бывший король Малайзии отказался содержать Воеводину с ребенком. Он видел сына только по фотографиям.