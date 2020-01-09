В Петербурге будут судить живодера, который выбросил щенка из окна

В Петербурге будут судить живодера, который выбросил щенка из окна
Щенок получил увечья, упав с высоты четвертого этажа. Фото: Pixabay

Колпинский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении жителя Петербурга, который выбросил из окна 5-месячного щенка.

По версии следствия, мужчина, находясь на кухне квартиры дома по проспекту Ленина, выбросил щенка метиса по кличке Юта в окно кухни. Собака получила увечья, упав с высоты четвертого этажа, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Кроме того, следствие полагает, что он не только выбросил щенка, но и избил своего знакомого

К производству уголовное дело пока не принято.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 21 октября из поселка Новый Учхоз Ленобласти в ветеринарную клинику Сотникова в тяжелом состоянии доставили раненную дробью бездомную собаку.

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