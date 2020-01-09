Хозяин дома в Белоруссии три дня не замечал мертвого друга за новогодним столом

В Белоруссии милиция обнаружила труп гостя в жилом доме, в котором односельчане отмечали Новый год. Мертвый мужчина просидел за праздничным столом три дня.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на местных правоохранителей, 8 января жительница села Черессы Витебской области обратилась в милицию с заявлением о пропаже супруга. Последний раз 50-летнего мужчину видели в доме его друга, который отмечал Новый год с 30 декабря.

Труп пропавшего был найден сотрудниками уголовного розыска — они сидел в кресле за столом. Предполагается, что он умер в ночь на 6 января от закрытой травмы головы.

Выяснилось, что гость и хозяин дома повздорили, в результате чего последний ударил мужчину бревном по голове и продолжил застолье. Хозяин дома не заподозрил, что нанес гостю серьезную травму из-за того, что тот сидел в капюшоне.

Теперь владелец дома стал фигурантом уголовного дела, ему грозит тюрьма сроком до 15 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в квартире в Рыбацком муж обнаружил труп супруги с пробитой головой.