Москва побила мировой рекорд по количеству каршеринга в городе

На конец 2019 года в российской столице насчитывалось более 30 тысяч автомобилей каршеринга.

Как сообщает аналитической агентство «Автостат», за минувший год парк каршеринга вырос почти в два раза. Москва показала неожиданные результаты — она вышла на первое место в мире среди больших городов по этому показателю. Наибольшая доля автомобилей оказалась у «Яндекс.Драйва» (более 40% рынка).

Ранее лидером по количеству машин каршеринга в парке считался японский Токио, где зарегистрировано 20 тысяч авто каршеринга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно сколько ДТП с каршерингом произошло в Петербурге за 2019 год.