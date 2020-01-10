Самосвал смял иномарку на Софийской

Самосвал смял иномарку на Софийской
Кадр из видео vk.com/spb_today

Дорожное происшествие с участием самосвала и легкового автомобиля произошло на улице Софийской в сторону центра города.

Как сообщают петербургские автомобилисты в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте», все произошло в пятницу утром, 10 января, на первом развороте неподалеку от КАД. Легковушка попала под большегруз.

Очевидцы рассказали, что на месте происшествия работают спасатели и другие экстренные службы. Они не отрицают возможности, что в аварии кто-то пострадал.

Официальных данных об аварии на данный момент не поступало. Пользователи также рассказали, что ДТП могло произойти из-за гололеда на дорогах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водители пытались спасти сбитую собаку под Петербургом.

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