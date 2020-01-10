Мигрант-нелегал погиб на стройке на Коломяжском проспекте

В Приморском районе Петербурга погиб 47-летний гражданин Узбекистана. Мужчина работал на одной из строек на Коломяжском проспекте.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию вечером 9 января обратился 23-летний прораб строительной компании. Он сообщил, что один из его рабочих упал с высоты.

На месте правоохранители обнаружили тело 47-летнего мужчины. Погибшим оказался гражданин Узбекистана, который проживал на территории стройки. Регистрации на территории Петербурга и Ленобласти он не имел. В Россию мужчина приехал на заработки.

Со строительной площадки в отделение полиции для проверки были доставлены 25 иностранных граждан. Составлено шесть протоколов о нарушении миграционного законодательства. Два из них переданы в суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Боровой мужчина упал с крыши дома.