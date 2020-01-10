В Роспотребнадзоре рассказали, как пользоваться мобильным телефоном

В петербургском управлении Роспотребнадзора назвали правила пользования мобильного телефона без вреда для здоровья. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Так, разговор по телефону должен длиться не более нескольких минут, а перерыв между последующими звонками должен быть не менее 15 минут. Подросткам же и вовсе рекомендуют отказаться от звонков в пользу переписок.
Во время разговора телефон не следует прижимать к уху — лучше держать его на расстоянии, за нижнюю часть и вертикально. Специалисты утверждают, что негативное воздействие на человечески мозг снизится в несколько раз, если отодвинуть телефон от уха на один сантиметр.
Также рекомендуется сначала дождаться ответа собеседника, а после поднести телефон к голове.
Эксперты предупредили, что частое пользование телефоном, а в частности написание текстов и сообщений или игр, может привести к нарушениям в костях или суставах, а дисплей и мелкое изображение может негативно отразиться на зрении.
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