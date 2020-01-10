В Роспотребнадзоре рассказали, как пользоваться мобильным телефоном

Рекомендуется сначала дождаться ответа собеседника, а после поднести телефон к голове. Фото: pixabay

Рекомендуется сначала дождаться ответа собеседника, а после поднести телефон к голове. Фото: pixabay

В петербургском управлении Роспотребнадзора назвали правила пользования мобильного телефона без вреда для здоровья. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Так, разговор по телефону должен длиться не более нескольких минут, а перерыв между последующими звонками должен быть не менее 15 минут. Подросткам же и вовсе рекомендуют отказаться от звонков в пользу переписок.

Во время разговора телефон не следует прижимать к уху — лучше держать его на расстоянии, за нижнюю часть и вертикально. Специалисты утверждают, что негативное воздействие на человечески мозг снизится в несколько раз, если отодвинуть телефон от уха на один сантиметр.

Также рекомендуется сначала дождаться ответа собеседника, а после поднести телефон к голове.

Эксперты предупредили, что частое пользование телефоном, а в частности написание текстов и сообщений или игр, может привести к нарушениям в костях или суставах, а дисплей и мелкое изображение может негативно отразиться на зрении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре рассказали, как должны питаться пожилые люди.