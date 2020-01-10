Петербургским психологом найдена связь между интеллектом и увлеченностью мемами

Доцент кафедры общей психологии СПбГУ Ольга Щербакова провела исследование и выяснила, что молодое поколение по большей части разучилось вникать в многозначные тексты, из-за чего мемы и стали такими популярными. В исследовании участвовали 300 человек.

Психолог считает, что пользователи с психическими заболеваниями понимают юмор хуже, чем здоровые люди. Это можно заметить по тому, как человек сопереживает герою шутки.

Авторы исследования удивились, что участники эксперимента в возрасте от 18 до 29 лет также не воспринимали двойственные тексты. Они оне могли понять игру слов или их переносные значения. Многие учебники по психологии интерпретируют такой результат как интеллектуальный дефицит.

Впрочем, по словам Щербаковой, панику поднимать рано. Она объяснила такую тенденцию огромным количеством потребляемой информации среднестатистическим человеком. При этом большая часть из нее по сути не нужна.

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