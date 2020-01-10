Штукатурка на Воскресенской набережной обрушилась на машину

Штукатурка на Воскресенской набережной обрушилась на машину
Насколько пострадал автомобиль неизвестно. Фото: vk.com/spb_today

В Центральном районе Петербурга на автомобиль с одного из домов обвалилась штукатурка.

Как сообщили очевидцы, инцидент произошел днем 10 января на Воскресенской набережной. Там штукатурка с одного из домов обрушилась прямо на припаркованную иномарку

«На Воскресенской набережной 28 штукатурка упала на припаркованный паркетник», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Насколько пострадал автомобиль неизвестно. Водителя рядом не было. Прохожие и остальные машины не пострадали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на набережной Фонтанки обвалился фасад одного из домов. Прохожий сфотографировал это на телефон.В спецслужбах Центрального района Санкт-Петербурга на обращение местных жителей отреагировали и отправили к месту обрушения бригаду.

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