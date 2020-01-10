Трудовые книжки россиян станут электронными с 2020 года

С 1 января 2020 года в России вступил в силу закон о введении электронных трудовых книжек.

В течение 2020 года работники смогут сделать выбор – оставить трудовую книжку в бумажном виде или перейти на электронную.

Согласно поправкам в федеральный закон «Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования», с января 2020 года сотрудник сможет добровольно перейти на ведение трудовой книжки в электронном формате. Для этого ему будет необходимо отправить запрос своему работодателю до конца 2021 года.

После 2021 года, граждане, которые впервые вступят в трудовую деятельность, будут иметь трудовые книжки исключительно в электронном формате.

Электронные трудовые книжки позволят работникам контролировать данные своей трудовой деятельности и требовать исправлений ошибок в случае их обнаружения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больницы и поликлиники Ленобласти переходят на электронные медкарты.