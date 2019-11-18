Больницы и поликлиники Ленобласти переходят на электронные медкарты

На сегодняшний день в системе зарегистрировано более 86 тысяч цифровых снимков, а услуга записи на прием к врачу доступна для пациентов 31 поликлиники региона. Фото: Baltphoto

На сегодняшний день в системе зарегистрировано более 86 тысяч цифровых снимков, а услуга записи на прием к врачу доступна для пациентов 31 поликлиники региона. Фото: Baltphoto

Медицинские учреждения Ленинградской области активно внедряют в пользование цифровые карты пациентов.

По информации пресс-службы регионального правительства, в течение 2019 года более 200 тысяч данных из медицинских карт пациентов перенесли в электронный формат. Активнее всего новая тенденция используется во Всеволожском, Волховском, Волосовском, Токсовском и Сланцевском районах.

Полный переход на «цифру» позволит значительно сократить очереди в поликлиниках, а также откроет доступ к рекомендациям медика в личном кабинете портала госуслуг, в разделе «Мое здоровье».

Отметим, что до конца текущего года электронные карты появятся в 17 стационарах и 31 поликлинике.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что все поликлиники Ленинградской области оснастят портативными УЗИ-аппаратами.