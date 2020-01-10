Стоимость проезда по ЗСД вырастет с 18 января

В Петербурге увеличиваются тарифы на проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД). Изменения вступят в силу с 18 января.

Как сообщает «Магистраль Северной столицы» (оператор ЗСД), для водителей легковых автомобилей и мотоциклов, которые будут оплачивать проезд наличными, стоимость проезда через одну зону составит 150 рублей, вместо прежних 100. Таким образом, проезд по всем пяти зонам вырастет с 500 рублей до 750.

Владельцы грузовиков и прицепов, не имеющие транспондер, будут платить по 250 рублей за каждую зону, а водители фур — по 300.

Для тех, кто использует траспондер для оплаты на ЗСД, тарифы изменятся незначительно — в среднем на 16%.

Ранее водители пожаловались на плохую уборку ЗСД. Во время езды по платной трассе в машины, по словам автомобилистов, нередко летит гравий, что приводит к мелким повреждениям и царапинам.