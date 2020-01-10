США ввели санкции против высокопоставленных чиновников Ирана

Глава Минфина США заявил, что их считают причастными к дестабилизации ситуации на Ближнем востоке. Фото: Pixabay

Глава Минфина США заявил, что их считают причастными к дестабилизации ситуации на Ближнем востоке. Фото: Pixabay

Министерство финансов США сообщило о введении санкций против восьми высокопоставленных чиновников Ирана.

По словам главы Минфина США Стивена Мнучина, эти официальные лица признаны ответственными за удар по базам с американскими военными в Ираке.

Он также отметил, что их считают причастными к дестабилизации ситуации на Ближнем востоке.

В ночь на 8 января Иран атаковал военные базы США в Ираке. Ракетный удар пришелся на американский объект в окрестностях города Эрбиль на севере Ирака и базу Айн аль-Асад на западе. Всего, по предварительным данным, было выпущено порядка девяти ракет.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Напомним, Касем Сулеймани погиб 3 января в ходе спецоперации в результате удара ВВС США в Багдаде. Генерал занимал пост командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что парламент Ирана принял законопроект, согласно которому все военные Соединенных Штатов, а также Пентагон признаются террористами и террористическими организациями. Документ приняли единогласно.