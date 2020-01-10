Медведи из «Велеса» обрадовались свежей еловой щепе

В центре «Велес» показали, как медведи радуются первой партии свежей еловой щепы из новогодних елок, которые жители Петербурга сдали на переработку.
Центр опубликовал видеозапись, где медведи лежат и играют в хвое.
Щепу привозят в рамках акции по сбору и переработке новогодних елок.
Жители Петербурга могут помочь животным, сдав свою новогоднюю ель в пункт приема, из которых они направляются в центр реабилитации животных «Велес» в Ленобласти. Там ели используют а качестве мягкой подстилки для зверей. Новогодние деревья можно сдать в пункты приема.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красногвардейском районе Петербурга с 8 по 18 января будет открыт пункт приема живых новогодних деревьев. Их будут перерабатывать на щепки.