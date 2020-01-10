Медведи из «Велеса» обрадовались свежей еловой щепе

Медведи из «Велеса» обрадовались свежей еловой щепе
Щепу привозят в рамках акции по сбору и переработке новогодних елок.Фото: vk.com/veles_spb

В центре «Велес» показали, как медведи радуются первой партии свежей еловой щепы из новогодних елок, которые жители Петербурга сдали на переработку.

Центр опубликовал видеозапись, где медведи лежат и играют в хвое.

Щепу привозят в рамках акции по сбору и переработке новогодних елок.

Жители Петербурга могут помочь животным, сдав свою новогоднюю ель в пункт приема, из которых они направляются в центр реабилитации животных «Велес» в Ленобласти. Там ели используют а качестве мягкой подстилки для зверей. Новогодние деревья можно сдать в пункты приема.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красногвардейском районе Петербурга с 8 по 18 января будет открыт пункт приема живых новогодних деревьев. Их будут перерабатывать на щепки.

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