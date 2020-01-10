Ивлеева приехала в Петербург и пожаловалась на аллергию

Блогер не знала, что у нее есть аллергия на котов.

Об этом стало известно 10 января. Новостью блогер поделилась в своем Instagram-аккаунте. Анастасия Ивлеева приехала к маме в Санкт-Петербург и выяснила, что у нее есть аллергия. Девушка предвкушала, как будет обнимать и гладить любимого кота, но при контакте с животным почувствовала недомогание.

«Начинаю мучить адски, зверски своего кота, зарываясь в него носом просто. И выясняется, что у меня аллергия»,

— рассказала она, шокировав подписчиков неожиданным признанием.

Теперь Ивлеева мучается от боли и грустит, сидя в кофте с котами. К слову, блогер родилась в Ленинградской области, так что регион является ее родиной. Сейчас она живет и работает в Москве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Медведев заверил Ивлееву, что никто не собирается закрывать YouTube.