Общежитие для СПбГУ обещает построить компания-полубанкрот

Застройщика преследует иск о банкротстве, но он участвовал в аукционе и победил.

Об этом стало известно 10 января. Обо всем сообщается на сайте госзакупок. Санкт-Петербургский госуниверситет искал компанию, которая построит общежитие для студентов в Петергофе. Желающих оказалось не так уж много, а победителем стал застройщик, находящийся на грани банкротства. Речь идет об ООО «Воймакс», которая пообещала возвести общежитие за 159,4 миллиона рублей.

На сайте Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти есть иск о банкротстве, поданный «Версаль&К» — «Воймакс» должен два миллиона рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Газпрому» построят яхт-клуб под Петербургом за 27 млрд рублей. По предварительным данным, в роли подрядчика выступит ООО «Управляющая компания Кредо». До этого компания занималась реставрацией Сената и Синода.