Розу Сябитову осудили за высказывание о сексе

Самую известную сваху страны назвали «дурой» и посоветовали ей расширять кругозор.

Фотография и провокационный пост Розы Сябитовой появились в ее Instagram-аккаунте. Она выложила снимок, на котором целуется со своим бывшим возлюбленным, а в тексте рассуждает о важности секса в отношениях. Сваха и телеведущая пишет, что многие проблемы можно решить, если с интимом все хорошо. Сябитова убеждена: пока в постели женщина старается, ей прощаются плохие ужины и большие траты на одежду.

Кто-то согласился со звездной, другие же возмутились, назвав сваху «великовозрастной дурой». Подписчики убеждены, что телеведущая узко мыслит и ей нужно расширять кругозор.

«Мало того, что страшная и пошлая, так еще и глупая»,

— пишет одна из пользовательниц.

Сама Сябитова призвала женщин почитать комментарии мужчин, которые с ней оказались согласны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сябитова раскритиковала идею изменить брачный возраст.