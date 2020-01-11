Пострадавшего в ДТП на «Сортавале» госпитализировали: авто загорелось

В Ленинградской области на трассе «Сортавала» ночью, 11 января, произошло дорожно-транспортное происшествие. Иномарка врезалась в отбойник, а после этого загорелась.
О случившемся сообщили в сообществе «ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское».
Авария произошла после 12 часов ночи. Пострадавшего госпитализировали с места происшествия в Токсовскую больницу.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция выявила крупную организацию, которая занималась распространением наркотиков в Санкт-Петербурге. Сотрудники наркоконтроля МВД вместе с полицейскими петербургского Главка накрыли группировку. Сотрудники правоохранительных органов одновременно провели 17 обысков. Было задержано семь человек, среди которых предполагаемый организатор и системный администратор.