Пострадавшего в ДТП на «Сортавале» госпитализировали: авто загорелось

Пострадавшего в ДТП на «Сортавале» госпитализировали: авто загорелось
Авария. Фото:vk.com/pss_agalatovo
В Ленинградской области на трассе «Сортавала» ночью, 11 января, произошло дорожно-транспортное происшествие. Иномарка врезалась в отбойник, а после этого загорелась.

О случившемся сообщили в сообществе «ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское».

Авария произошла после 12 часов ночи. Пострадавшего госпитализировали с места происшествия в Токсовскую больницу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция выявила крупную организацию, которая занималась распространением наркотиков в Санкт-Петербурге. Сотрудники наркоконтроля МВД вместе с полицейскими петербургского Главка накрыли группировку. Сотрудники правоохранительных органов одновременно провели 17 обысков. Было задержано семь человек, среди которых предполагаемый организатор и системный администратор.
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