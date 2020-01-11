Иномарка столкнулась с двумя машинами и врезалась в отбойник на «Сортавала»

Выясняются обстоятельства аварии, которая произошла во Всеволожском районе Ленинградской области на трассе «Сортавала» ночью, 11 января.
Стало известно, что Volkswagen столкнулся с грузовиком, который двигался в попутном направлении. После данных событий машина врезалась в отбойник и вылетела на встречную полосу движения. На «встречке» иномарка задела Toyota.
Водитель Volkswagen был госпитализирован с места аварии в больницу.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники наркоконтроля МВД вместе с полицейскими петербургского Главка накрыли группировку, которая занималась распространением наркотиков. Сотрудники правоохранительных органов одновременно провели 17 обысков. Было задержано семь человек, среди которых предполагаемый организатор и системный администратор.