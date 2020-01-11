Иномарка столкнулась с двумя машинами и врезалась в отбойник на «Сортавала»

Иномарка столкнулась с двумя машинами и врезалась в отбойник на «Сортавала»
Пострадавший госпитализирован.Фото: Pixabay
Выясняются обстоятельства аварии, которая произошла во Всеволожском районе Ленинградской области на трассе «Сортавала» ночью, 11 января.

Стало известно, что Volkswagen столкнулся с грузовиком, который двигался в попутном направлении. После данных событий машина врезалась в отбойник и вылетела на встречную полосу движения. На «встречке» иномарка задела Toyota.

Водитель Volkswagen был госпитализирован с места аварии в больницу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники наркоконтроля МВД вместе с полицейскими петербургского Главка накрыли группировку, которая занималась распространением наркотиков. Сотрудники правоохранительных органов одновременно провели 17 обысков. Было задержано семь человек, среди которых предполагаемый организатор и системный администратор.
авария авто дороги дтп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Иномарка столкнулась с двумя машинами и врезалась в отбойник на «Сортавала»
Пострадавшего в ДТП на «Сортавале» госпитализировали: авто загорелось
Школьник заплатил за проезд в автобусе и получил 15 миллионов рублей
Розу Сябитову осудили за высказывание о сексе
Актриса Сальма Хайек рассказала о лопнувшем платье на «Оскаре»
Трамп расстроился, когда узнал о решении Маркл и принца Гарри
Ученые назвали наиопаснейшую диету
Помолодевшая Пугачева покорила поклонников новым имиджем