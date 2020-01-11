Концерт памяти Елены Образцовой состоится в Исаакиевском соборе

Концерт памяти Елены Образцовой состоится в Исаакиевском соборе
Елена Образцова. Фото: vk.com/Елена Образцова | Elena Obraztsova

В этом году исполняется 5 лет с тех пор, как народная артистка СССР ушла из жизни.

Выдающаяся русская певица и народная артистка СССР Елена Образцова погибла 12 января 2015 года. Мероприятие «Душе твоей, Елена» в ее честь пройдет сегодня, 11 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора культурного центра Ирину Чернову.

В концерте прозвучат духовные сочинения С. Рахманинова, П. Чеснокова, Г. Свиридова в исполнении Концертного хора Санкт-Петербурга под руководством художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста России Владимира Беглецова

Данные вечера памяти проводятся в третий раз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 1 января нового года в России увеличат срок выплат пособий на детей. Теперь выплаты семьи смогут получать до достижения детьми трех лет. Средний размер пособий составит 12 тысяч рублей.

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