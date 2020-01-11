Иномарка насмерть сбила женщину на «Коле»

Женщину сбили на 2-м километре трассы.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти. Все случилось утром, 11 января. За рулем автомобиля марки Kia Optima находился 29-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и региону.

По предварительной информации, женщину сбили вне зоны пешеходного перехода.

Пенсионерка погибла на месте аварии от полученных травм.

По факту случившегося полицейские проводят проверку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жилой дом сгорел в Ленинградской области. В деревне Грязно Ленинградской области произошел пожар. Все случилось в ночь с 10 на 11 января. На площади 70 кв. м загорелся дом.