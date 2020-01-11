В Петербурге по горячим следам задержали ограбивших на миллион рублей «Связной»

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, полиция изучает возможное причастие задержанных к аналогичным преступным эпизодам. Фото: pixabay.com

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, полиция изучает возможное причастие задержанных к аналогичным преступным эпизодам. Фото: pixabay.com

Один из злоумышленников забрался в «Связной» на улице Савушкина в Приморском районе города и вынес оттуда 800 тысяч рублей и более десяти смартфонов.

О случившемся правоохранительным органам сообщили ранним утром 11 января. Оказалось, что преступник «обезвредил» продавца, связав ему руки, и забрал все деньги, прихватив также несколько дорогостоящих телефонов. Вскоре полицейские обнаружили грабителя и его подельника в Центральном районе города, на площади Александра Невского.

Выяснилось, что в преступлении участвовали двое, 34-летний мигрант и его ровесник петербуржец. Один являлся непосредственно исполнителем, а другой — ждал в машине на улице, чтобы быстро скрыться с места преступления. Они попытались сбежать от полиции, но безуспешно. В автомобиле обнаружили деньги, смартфоны, а также нож и два травматических пистолета.

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