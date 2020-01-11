Прокуратура признала незаконной вырубку деревьев на Шлиссельбургском шоссе

Природоохранная прокуратура Северной столицы сочла противозаконной вырубку деревьев в Усть-Ижоре вдоль Шлиссельбургского шоссе.

Решение правоохранительных органов обнародовали в сообществе «Вечерняя Усть-Ижора» в социальной сети «Вконтакте» в субботу, 11 января. Ранее лесной массив вырубила компания АО «Возрождения», выполняя берегоукрепительные работы.

Территория, на которой проводились работы, является природоохранной зоной, поэтому любое действие необходимо согласовывать КГИОП. «Возрождение» переговоров с комитетом не проводило. Прокуратура выдаст организации предписание об устранение нарушения.

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