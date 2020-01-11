Данные владельцев Android оказались в опасности

Приложения смартфонов операционной системы Android используют данные владельцев смартфонов, не предупреждая об этом пользователей.

Оказалось, что при обновлении программного обеспечения в телефоне появляются предустановленные приложения, которые невозможно удалить. Программы получают доступ к геолокации, камере и микрофону владельцев — то есть, могут полноценно следить за передвижениями и действиями человека.

Подобные приложения установлены на миллионах смартфонов. Правозащитники намерены разобраться в этом случае, чтобы урегулировать использование данных. Юристы считают, что люди имеют право знать о собираемых данных и удалять нежелательные программы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Apple в 2020 году презентует пять новых моделей смартфонов. Первый будет доступен к продаже уже весной.