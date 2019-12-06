Apple выпустит пять новых смартфонов в 2020 году

Apple выпустит пять новых смартфонов в 2020 году
Фото: Pixabay

Первый из них можно будет купить уже весной, так что ждать осталось недолго.

Об этом стало известно 6 декабря. Обо всем сообщает Macrumors со ссылкой на агентство TF International Securities. Эксперты уверяют, что компания готовится к выпуску пяти IPhone в 2020 году. Так, Apple начнет продавать аналог iPhone SE с одинарной камерой и кнопкой Home с Touch ID. Осенью компания проведет презентацию и презентует еще четыре смартфона — iPhone 12, iPhone 12 Pro, 12 Plus и iPhone 12 Pro Max. Пока подробностей о новинке не так много – источник уверяет, что у телефонов будут большие дисплеи и три камеры. Их собираются оснастить модулями для сверхскоростного интернета.

Напоминаем, что обычно Apple выпускает три смартфона в год, но разговоры о выходе дешевого «яблокофона» ходили давно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Shazam и Apple составили топы самых популярных песен. Выяснилось, какие песни россияне чаще всего слушали и искали в 2019 году.

apple айфон
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Apple выпустит пять новых смартфонов в 2020 году
Семак поблагодарил болельщиков, которые ушли с половины матча
На Бухарестской на крыше оказался «Форд»: на место приехала скорая
Петербуржцы, катаясь по льду, утопили машину
Мошенники продают дом Волочковой за 2,5 млрд рублей
Баскетбольному «Зениту» удалось обыграть АСВЕЛ
Лазарев ответил на вопросы о женитьбе
Младшая сестра Бузовой угодила в больницу