Shazam и Apple составили топы самых популярных песен

Shazam и Apple составили топы самых популярных песен
Фото: Pixabay

Выяснилось, какие песни россияне чаще всего слушали и искали в 2019 году.

В преддверии Нового года даже музыкальные сервисы подводят итоги. Так, Shazam выяснил, какие треки россияне чаще всего пытались найти при помощи приложения. Первое место заняла композиция Zivert под названием «Life». Второе место досталось «Do It» от Ilkay Sencan, а тройку лидеров замкнул «Dancin» от Aaron Smith и Luvli. Также граждан России интересовало, как называется песня Artik & Asti Feat и Билли Айлиш.

Топ Apple Music выглядит немного иначе. «Рублем» россияне проголосовали за «Грустный Дэнс» Artik & Asti. Второе место занял Zivert, а третье – Билли Айлиш. К слову, российские пользователи предпочитают покупать треки своих соотечественников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне перечислили самые бесполезные корпоративные подарки. В числе самых необычных они назвали бочку меда, копченого гуся, петарды и цемент.

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