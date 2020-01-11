Ученые заявили, что лекарство от диабета снижает вероятность выкидышей

Препараты помогают предотвратить воспалительные процессы.

Об этом стало известно 11 января. Обо всем сообщает издание EBioMedicine. Ученые провели ряд исследований и выяснили, что лекарства от диабета могут быть полезны для беременных женщин, которые беспокоятся за сохранность плода. Оказывается, в них содержится фермент, позволяющий воздействовать на жизнедеятельность стволовых клеток – они защищают малыша от гибели в результате развития воспаления.

Эксперты отмечают, что существует не так уж много способов снизить риск выкидыша. Но, прежде чем покупать таблетки от диабета, стоит проконсультироваться с врачом.

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