Диеты после новогодних праздников оказались опаснее обжорства

Диеты после новогодних праздников оказались опаснее обжорства
Резкие ограничения в питании могут быть опаснее обжорства. Фото: pixabay

Резкие ограничения в питании после новогодних праздников приводят к неприятным последствиям. По словам диетолога-нутрициолога Арины Скоромной, такие изменения могут быть опаснее обжорства.

Она рассказала, что не стоит устраивать разгрузочные дни после длительных празднований. Врач отметила, что подобные диеты становятся большим стрессом для организма.

Как сообщает радио Sputnik, врач подчеркнула, что наиболее правильный способ привести себя форму после продолжительных застолий — возвращение к привычному рациону, но уже с небольшими ограничениями.

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