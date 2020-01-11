Москвичка, выигравшая миллиард, рассказала, на что потратит деньги

Москвичка, выигравшая миллиард, рассказала, на что потратит деньги
Фото: Pixabay

Женщине пришлось изменить имя в социальных сетях, чтобы ей не писали россияне.

Об этом стало известно сегодня, 11 января. Обо всем сообщат «Газета.ru». Обладательницей миллиарда рублей является Надежда Бартош, проживающая в Москве. Ей пришлось изменить имя в «Одноклассниках», а также удалиться из других социальных сетей. Счастливый билет россиянке подарила дочка – семья покупает их каждый год ради развлечения.

Бартош заявила, что не поверила в удачу. Спустя время она поняла: случившееся ей не приснилось. Деньги женщина собирается потратить на благотворительность, на развитие собственного дела. Победительница еще хочет купить украшение на память, чтобы не забывать о чуде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что семь петербуржцев выиграли по миллиону в новогодней лотерее. Всего обладателями крупной суммой стали 99 россиян в разных уголках страны.

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