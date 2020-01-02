Семь петербуржцев выиграли по миллиону в новогодней лотерее

Семь петербуржцев выиграли по миллиону в новогодней лотерее
Фото: https://pixabay.com

Всего обладателями крупной суммой стали 99 россиян в разных уголках страны.

Больше всего миллионеров оказалось в Москве – жители столицы и Подмосковья заполучили 20 выигрышных билетов. Одному москвичу повезло стать миллиардером. Обо всем рассказали в пресс-службе «Столото». Второе место по удачливости получили петербуржцы – жители Северной столицы выиграли семь миллионов рублей. Тройку лидеров по везению заняла Республика Башкортостана – там миллионеров шесть.

Также повезло жителям Ростовской области, Свердловской и Новосибирской областях. В общей сложности призы получили 28 801 695 человек, которые получили 3 507 979 503 рубля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что москвич выиграл в лотерею миллиард и побил рекорд.

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