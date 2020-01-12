Миллер: Россия сможет самостоятельно достроить «Северный поток — 2»

Россия сможет самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2». Технологически этому ничто не мешает, заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Миллер сообщил, что «Северный поток — 2» будет достроен. Все технологические риски «решаются нашими мощностями».

«Конечно, это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее о том, что Россия достроит «Северный поток — 2» без иностранных партнеров, на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил президент России Владимир Путин. Завершить работы планируется до конца 2020 года, либо в начале 2021 года. Путин добавил, что сожалеет о смещение сроков, но тому поспособствовали решения других политиков.