Путин пообещал, что «Северный поток – 2» достроят в ближайшее время

Работы должны завершить к концу 2020 года или в начале 2020 года.

Об этом стало известно сегодня, 11 января. О строительстве «Северного потока – 2» поговорили президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель. После переговоров глава страны заявил, что Москве не нужна помощь иностранных партнеров и что достроить газопровод возможно к концу 2020 года. Путин сожалеет, что пришлось отодвинуть сроки завершения строительства, но тому поспособствовали решения других политиков.

Напоминаем, что недавно заявили о приостановке укладки труб в Балтийском море. Непонятно, насколько затянется реализация проекта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты оценили возможности России достроить «Северный поток – 2» самостоятельно. Он предположил, что швейцарская компания Allseas вернется к работе над российским проектом.