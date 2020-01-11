Путин пообещал, что «Северный поток – 2» достроят в ближайшее время

Путин пообещал, что &#171;Северный поток – 2&#187; достроят в ближайшее время
Фото: Nord Stream 2 AG

Работы должны завершить к концу 2020 года или в начале 2020 года.

Об этом стало известно сегодня, 11 января. О строительстве «Северного потока – 2» поговорили президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель. После переговоров глава страны заявил, что Москве не нужна помощь иностранных партнеров и что достроить газопровод возможно к концу 2020 года. Путин сожалеет, что пришлось отодвинуть сроки завершения строительства, но тому поспособствовали решения других политиков.

Напоминаем, что недавно заявили о приостановке укладки труб в Балтийском море. Непонятно, насколько затянется реализация проекта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты оценили возможности России достроить «Северный поток – 2» самостоятельно. Он предположил, что швейцарская компания Allseas вернется к работе над российским проектом.

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