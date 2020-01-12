Петербург поставил рекорд по разводам и антирекорд по свадьбам

Жители Петербурга стали реже жениться и чаще разводиться. В 2019 году в городе расторгли больше браков, чем за последние девять лет.

Решение расстаться приняли 27 тыс. 301 пара. Информация об этом приводится в сводном отчете комитета по делам записи актов гражданского состояния. Каждый месяц (кроме февраля) в городе разводилось более 2 тыс. пар.

Вместе с тем 2019 год стал антирекордным по количеству свадеб. В Петербурге заключили 49 тыс. 380 браков. Показатель этот стал самым низким за девять лет.

Самым «свадебным» месяцем оказался июль. Его для заключения брака выбрали 6 тыс. 535 пар. Меньше всего свадеб сыграли в январе — 2 тыс. 307.

Ранее Google назвал самые популярные российские свадьбы в 2019 году. Рейтинг возглавила чета Ксении Собчак и Константина Богомолова. Следом в топе расположились Потап и Настя Каменских и Анастасия Ивлеев и Элджей.