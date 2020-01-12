Украинская певица Maruv опять стала жертвой злоумышленников

Украинская певица Maruv опять стала жертвой злоумышленников
Певица Maruv. Скриншот: instagram.com/maruvofficial

Певица Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, осталась без ценных вещей в центре украинской столицы.

Как сообщает певица в своем Instagram-аккаунте, все произошло неподалеку от здания Национальной оперы в центральном районе Киева. Неизвестные смогли пробраться в ее машину и забрать оттуда сумку, в которой находились документы, личные вещи и денежная сумма. Maruv попросила подписчиков помочь в поиске злоумышленников и опубликовала фото украденных вещей. Она отметила, что сумка была черного цвета, из кожи крокодила.

Певица рассказала, что уже обратилась в полицию, где открыли уголовное дело по факту кражи. Сейчас правоохранители просматривают записи с камер видеонаблюдения в районе, где все произошло.

Стоит отметить, что ранее у певицы уже похищади личные вещи: весной прошлого года произошло два инцидента. Неизвестные забрали личные вещи из багажа артистки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Maruv высказалась о том, что стала лучшей российской певицей.

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