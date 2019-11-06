Maruv высказалась о том, что стала лучшей российской певицей

Артистка заверила, что номинации не имеет никакого отношения к стране или к гражданству.

Обо всем украинская певица Maruv написала в своем Instagram-аккаунте. Певица решила прокомментировать скандальную победу на международной премии MTV EMA в номинации «Лучший артист по версии MTV Russia». Многим показалось странным, что артистку из Украины назвали российской. Сама Maruv отметила, что не нужно этому придавать столько значения, ведь под словом «российская» не имеется в виду, что она вдруг перестала быть гражданкой Украины.

«На красной дорожке я обозначила, откуда я родом, а когда выходила получать награду, я получала ее под украинским флагом!»,

— отметила Maruv.

Ранее в gazeta.spb.ru.ru сообщалось, что украинских артистов не пускаю на Евровидение из-за выступлений в России. Также поучаствовать не смогут те, кто посещал в этот период Крым с нарушением украинского законодательства.