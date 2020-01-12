В Индии сняли на видео мучения змеи, проглотившей пластиковую бутылку

В Индии работник лесной службы опубликовал в Twitter видеозапись, на котором показаны мучения кобры. Змея проглотила пластиковую бутылку и с трудом пыталась избавиться от нее.

Парвин Касван, опубликовавший видеоролик, попросил людей обратить внимание на то, как пластик может негативно влиять на дикую природу, а в частности животных. Он предупредил, что видео может шокировать своим содержанием.

За два дня видеоролик набрал почти 60 тысяч просмотров. Многие пользователи написали в комментариях, что им было тяжело смотреть на то, как мучается змея. Всех объединило мнение, что людям пора бережнее относиться к природе.

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