В Австралии для голодающих животных скинули еду с вертолетов

В Австралии для голодающих животных скинули еду с вертолетов
Кенгуру. Фото: pixabay

Австралийские власти занялись решением проблемы с исчезновением кормовой базы для диких животных, обитающих в пострадавших от пожаров районах континента. Вертолеты сбросили тысячи морковок и батата для животных.

За доставку еды для животных отвечала Австралийская нацслужба парков и дикой природы. Министр окружающей среды штата Новый Уэльс Мэтт Кин рассказал в своем твиттере, что первыми помощь от людей получили кенгуру.

Лесные пожары начались в Австралии в сентябре минувшего года. Они унесли жизни почти трех десятков человек и, по данным Всемирного фонда дикой природы, более миллиарда диких животных. Австралийцы массово выходят на митинги в защиту природы. По версии ученых, на возникновение пожаров повлияли глобальные климатические изменения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больше миллиарда животных погибли в пожарах в Австралии.

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