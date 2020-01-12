Петербургские вандалы испортили барельеф русалки на доме Николаевых

Петербургские вандалы испортили барельеф русалки на доме Николаевых
Обезображенный женский барельеф на доме Николаевых. Фото: vk.com/mytndvor

В центре Петербурга местные вандалы вновь испортили барельеф на доме Николаевых, что на Садовой улице.

Как сообщается в группе «Центральный район за комфортную среду обитания», неизвестные вандалы раскрасили лицо русалки темной краской, имитировав кровавые слезы из ее глаз.

Пользователи в группе отметили, что женский барельеф уже был ранее испорчен. Кто-то также нарисовал на лице русалки кровавые слезы еще в декабре позапрошлого года.

Неоднократно страдавшая от рук вандалов скульптура на фасаде дома Николаевых имеет статус объекта культурного наследия. Весной минувшего года голова русалки обрушилась: это произошло практически сразу после ее реставрации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вандалы закидали снегом Вечный огонь на Марсовом поле.

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Петербургские вандалы испортили барельеф русалки на доме Николаевых
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