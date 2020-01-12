Терапевт назвал способы профилактики «зимних» заболеваний

Российский врач-терапевт и блогер Алексей Водовозов назвал способы профилактики сезонных заболеваний, а в частности: артрита, астмы, сердечных болезней, а также гриппа и простуды.

Медик рассказал в интервью «Вечерней Москве», что чаще всего в холодное время года люди заболевают гриппом и ОРВИ. По словам Водовозова, каждый может избежать этих недугов, просто сделав себе прививку. Как отметил врач, привиться можно в любое время, даже после новогодних праздников.

Терапевт отметил, что прививка позволит снизить риск возможных при заболевании осложнений, поскольку вирус гриппа мутирует с каждым годом. Он также отметил, что от гриппа даже можно умереть — ежегодно от него умирают до 350 человек по всему миру.

Для профилактики простуды и гриппа врач призвал избегать многолюдных мест, тепло одеваться, а также не забывать про отдых и хороший сон.

Для тех, кто страдает астмой, врач советует прикрывать лицо шарфом или рукой на улице, либо идти наклонившись или спиной к ветру.

По словам медика, некоторые заболевания могут ослабиться на холоде. Так, он может снижать боль у людей, страдающих артритом и радикулитом.

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